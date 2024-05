Gerlenhofen

Nach umstrittener Gänsejagd am Plessenteich: 430 Eier angestochen

Plus Die Gelegebehandlung gilt als umweltverträglicher Weg, die Zahl der Vögel zu verringern. Die strafrechtlichen Ermittlungen zur Jagd sind abgeschlossen.

Von Sebastian Mayr

Um die 430 Eier von Grau- und Nilgänsen hat Wolfgang Gaus über einen Zeitraum von drei Wochen hinweg angestochen und damit unfruchtbar gemacht. Diese sogenannte Gelegebehandlung ist das Ergebnis der Gespräche bei einem Runden Tisch im Landratsamt Neu-Ulm. Jäger und Naturschützer hatten sich auf unverbindliche Empfehlungen geeinigt, um den Ärger um Gänsejagden am Plessenteich beizulegen. Gaus bezeichnet das Vorgehen als "relativ harmlos und ökologisch verträglich". Er spricht von einer sinnvollen Lösung für den Umweltschutz und die Landwirtschaft. Auslöser für die Jagd waren Klagen von Bauern gewesen, die Vögel würden große Ernteschäden verursachen. Die Jagd hatte auch strafrechtliche Ermittlungen nach sich gezogen. Auch hier gibt es nun ein Ergebnis.

Die Ermittlungen wurden der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden eingestellt. Im Zusammenhang mit der Jagd am 15. September 2023 hatte es zwei Ermittlungsverfahren. Das eine richtete sich nach Angaben von Oberstaatsanwalt Thorsten Thamm gegen eine konkrete Person. Bei den Ermittlungen habe sich aber schnell herausgestellt, dass diese an der Jagd überhaupt nicht beteiligt war. Das weitere Ermittlungsverfahren sei bis zuletzt gegen Unbekannt geführt. In dieses Ermittlungsverfahren fanden auch diverse Anzeige von Privatpersonen Eingang, die sich auf ähnliche Jagden in den Jahren 2022 und 2023 bezogen. Es habe jedoch keinerlei Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten gegeben, berichtet der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Verfahren bezüglich der Jagd vom 15. September sei aus dem gleichen Grund eingestellt worden. Es habe sich weder der Verdacht erhärtet, dass auf Tiere geschossen worden wäre, die nicht als jagdbar erkannt wurden, noch der Verdacht, dass die Nachsuche nach den geschossenen Tieren nicht ordnungsgemäß abgelaufen wäre.

