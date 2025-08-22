Icon Menü
Umweltsünder in Langenau: Altölkanister illegal an A8 entsorgt

Langenau

Umweltsünder wirft Altölkanister an der A8 die Böschung hinunter

An der Autobahn bei Langenau entsorgt ein Unbekannter Kanister mit Altöl. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.
    Die Polizei ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung bei Langenau.
    Die Polizei ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung bei Langenau. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

    Illegal entsorgte Altölkanister sind am Dienstag bei Langenau gefunden worden. Eine Zeugin entdeckte am Fischerhof ein 20-Liter-Gebinde, welches laut Polizei vermutlich von der A8 die Böschung hinuntergeworfen wurde. Aus dem Kanister lief Altöl aus. Der Bauhof Langenau trug den kontaminierten Bereich ab. Dabei entdeckten die Mitarbeiter einen weiteren Fünf-Liter-Kanister.

    Der Polizeiposten Langenau bittet um Zeugenhinweise

    Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer jemanden beim Hinabwerfen oder Abladen der Kanister beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 07345/92900 melden. (AZ)

