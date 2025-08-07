Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Unachtsamkeit verursacht Unfall auf B28 bei Senden mit hohem Schaden

Senden

Unachtsamkeit verursacht Unfall mit hohem Schaden

Unaufmerksamkeit ist eine häufige Unfallursache. Zuletzt auf der B28 bei Senden. Der Fahrer und seine Passagiere blieben unverletzt, doch der Schaden ist hoch.
    • |
    • |
    • |
    Am Mittwochnachmittag kam ein Autofahrer bei Senden von der Fahrbahn ab.
    Am Mittwochnachmittag kam ein Autofahrer bei Senden von der Fahrbahn ab. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Wegen Unachtsamkeit ist ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B28 bei Senden rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er am Mittwochnachmittag mit der Seitenschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine beiden Mitreisenden blieben unverletzt.

    Zur Absicherung und Reinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei Vöhringen hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen blieb bis zur Abholung des nicht mehr fahrbereiten Autos gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 22.200 Euro. Der Unfallverursacher wurde durch die Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden