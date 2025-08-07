Unachtsamkeit verursacht Unfall mit hohem Schaden

Wegen Unachtsamkeit ist ein 61-jähriger Mann mit seinem Auto auf der B28 bei Senden rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er am Mittwochnachmittag mit der Seitenschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine beiden Mitreisenden blieben unverletzt.

Zur Absicherung und Reinigung der verschmutzten Fahrbahn wurde die Autobahnmeisterei Vöhringen hinzugezogen. Der rechte Fahrstreifen blieb bis zur Abholung des nicht mehr fahrbereiten Autos gesperrt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 22.200 Euro. Der Unfallverursacher wurde durch die Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)