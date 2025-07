Unbekannte entsorgen Asbest und Mineralwolle in Ulm – Polizei ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen

Asbest und Mineralwolle wurden bereits vor einer Woche in Ulm abgestellt. Wie der Polizei nun bekannt wurde, entsorgten Unbekannte am vergangenen Freitag etwa 20 Packungen beschriftet mit Asbest und Mineralwolle in der Steinhövelstraße ab. Durch das Umweltamt der Stadt Ulm wurde der Müll auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt.

Die Abteilung Gewerbe und Umwelt der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefon 0731 188 3812 beim Polizeirevier Ulm-West zu melden. (az)

