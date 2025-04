Unbekannter zerkratzt elf Autos auf Parkplatz in Vöhringen

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter in der Nacht auf Montag, 31. März 2025, mehrere Autos in Vöhringen beschädigt. Laut Polizei waren die Fahrzeuge allesamt auf dem Privatparkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Illerzeller Straße abgestellt. Der Täter zerkratzte den Lack von elf Fahrzeugen, die Polizei geht wegen des Schadensbilds davon aus, dass dafür eine Besteckgabel benutzt wurde. Den mutwillig angerichteten Sachschaden an allen Fahrzeugen schätzen die Beamten auf eine niedrige fünfstellige Summe.

Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/9651-0. (AZ)