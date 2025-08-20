Icon Menü
Unbekannter Dieb stiehlt Smartphone am Thalfinger See – Polizei sucht Zeugen

Elchingen

Unbekannte stehlen Smartphone am Thalfinger See

Ein 18-Jähriger geht am Dienstagabend im Thalfinger See baden. Als er wieder aus dem Wasser kommt, ist sein Handy weg.
    
    
    
    Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls am Thalfinger See.
    Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls am Thalfinger See. Foto: Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

    Das Handy eines 18-jährigen Badegastes ist am Dienstagabend am Thalfinger See gestohlen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der östlichen Seite des Sees, in unmittelbarer Nähe zur Badestelle. Laut Polizei hatte der junge Mann sein Smartphone unbeaufsichtigt an seinem Liegeplatz zurückgelassen, während er schwimmen ging. Nach etwa 15 Minuten kehrte er zurück und stellte fest, dass es nicht mehr auffindbar war.

    Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

    Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Thalfinger Sees verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

