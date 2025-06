Unbekannter fährt Frau mit E-Scooter an und flüchtet

Ein bislang unbekannter Mann hat in Offenhausen eine Frau mit einem E-Scooter angefahren. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Donnerstagnachmittag dabei zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stieg in der Augsburger Straße aus einem Bus aus, als ihr eine männliche Person auf einem E-Scooter gegen das Bein fuhr und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Frau stürzte zu Boden und wurde dabei leicht verletzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden von der Polizei gebeten, sich bei der Inspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

