Mann fährt 14-Jähriger über den Fuß, schimpft und fährt weiter

Am Kreisverkehr in der Ulmer Straße in Vöhringen ist ein unbekannter Mann am Freitag über den Fuß einer 14-jährigen Fußgängerin gefahren. Gegen 14 Uhr überquerte das Mädchen den Zebrastreifen bei einem Verbrauchermarkt, als der Fahrer eines dunklen Autos aus dem dortigen Kreisverkehr fuhr. Wie die Polizei mitteilt, übersah er wohl die 14-Jährige und fuhr ihr über den rechten Fuß.

Mann fährt Mädchen in Vöhringen über den Fuß und flüchtet

Anschließend stoppte der unbekannte Unfallverursacher und schimpfte aus der geöffneten Fahrzeugtüre, während sich das Mädchen an den verletzten Fuß griff. Dann flüchtete der Mann Richtung Norden. Zeuginnen und Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 07303/96510 mit der Polizei Illertissen in Verbindung zu setzen. (AZ)