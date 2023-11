Ulm/Schwendi

vor 16 Min.

Unbekannter Mann lädt Siebenjährige angeblich in sein Auto ein

Ein unbekannter Autofahrer soll an zwei darauffolgenden Tagen versucht haben, ein Kind in Schwendi in sein Fahrzeug zu locken.

Von "einem Verdächtigen Ansprechen" ist im Polizeibericht die Rede. Am Donnerstag gegen 7.45 Uhr befand sich demnach eine Siebenjährige auf dem Weg zur Schule. Im Bereich des Kreuzwegs soll ein dunkler SUV an dem Kind vorbeigefahren sein. Das Auto soll angehalten haben. Weiterhin soll der Fahrer die Siebenjährige gefragt haben, ob sie mitfahren möchte. Das Kind habe verneint und rannte weg. Bereits am Tag zuvor und zur gleichen Zeit hatte der Unbekannte aus dem Fahrzeug heraus das Mädchen auch schon gefragt. Die Polizei Laupheim (Telefon 07392/96300) ermittelt nun und sucht nach dem unbekannten Mann und dem Auto. Die Polizei sucht Zeugen So soll der Mann aussehen: Der Unbekannte hatte einen Bart und sprach mit schwäbischem Dialekt. Zum ungefähren Alter des Fahrers liegen keine Angaben vor. Bei dem SUV könnte es sich um einen VW Tiguan älteren Baujahres handeln. Der VW war auch weiteren Zeugen am Mittwoch aufgefallen, wobei neben dem männlichen Fahrer ein etwa 50 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren auf dem Beifahrersitz saß. (AZ)

