Unbekannter Schütze verletzt Katze schwer – Polizei ermittelt wegen Tierschutzverletzung

Ulm/Biberach

Unbekannter schießt auf Katze – Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

In Ertingen wurde eine Katze durch Schüsse schwer verletzt, was zur Einleitung strafrechtlicher Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz führte.
Von Oliver Helmstädter
    • |
    • |
    • |
    Mit einer Waffe schoss ein Unbekannter am Donnerstag in Ertingen (Kreis Biberach) auf eine Katze. (Symbolbild)
    Mit einer Waffe schoss ein Unbekannter am Donnerstag in Ertingen (Kreis Biberach) auf eine Katze. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Mit einer Waffe schoss ein Unbekannter am Donnerstag in Ertingen (Kreis Biberach) auf eine Katze. Gegen 7.30 Uhr fand die Besitzerin das schwer verletzte Tier vor ihrem Haus in der Straße Am Hummelberg. Die Katze wies nach Angaben der Polizei aus Ulm Schussverletzungen auf. Das stellte eine Tierärztin fest, die den zweijährigen weiß-grauen Kater untersucht hatte.

    Schüsse auf Katze, Polizei ermittelt

    Nach ersten Ermittlungen der Polizei muss ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag oder in den frühen Morgenstunden mit einer unbekannten Schusswaffe auf die Katze geschossen und schwer verletzt haben. Deswegen musste das Tier auch eingeschläfert werden. Die Polizei Riedlingen hat nun die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Schützen geben können.

    „Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen“, sagt das Tierschutzgesetz. Zweck dieses Gesetzes sei es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Bei Verstößen drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren, Geldstrafen oder Bußgelder. (AZ)

