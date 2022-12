Unfälle, Brände, Mord: Diese Blaulicht-Ereignisse bewegten die Region

Tote und Helden, Trauer und Freude: Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben im Jahr 2022 im Landkreis Neu-Ulm und der Umgebung viel erlebt.

Zahlreiche Vorfälle beschäftigten in diesem Jahr die Blaulicht-Organisationen wie Polizei und Feuerwehr in der Region rund um Ulm und im Landkreis Neu-Ulm. Darunter finden sich Unfälle, auch tödliche, sowie Brände. Doch auch die juristische Aufarbeitung von Ereignissen aus vorangegangenen Jahren spielen eine Rolle. Für am meisten Aufregung dürfte der Mord in Illerkirchberg gesorgt haben. Ein Rückblick.

Am Abend des Valentinstages kam es in der Ulmer Oststadt zu einem Vorfall, der nahezu das gesamte Jahr über immer mal wieder in der Berichterstattung auftaucht: Nach einem Überfall in einer Wohnung kommt es auf offener Straße zu einer blutigen Auseinandersetzung mit einer Machete. Erst ist die Lage unklar. Ermittlungen der Polizei führen dazu, dass Mitte November drei Männer und eine Frau zu Bewährungsstrafen verurteilt werden. Auch der 24-jährige Bewohner wurde im Juli zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht ordnete zudem an, ihn in einer Entzugsklinik unterzubringen. Hintergrund waren Drogengeschäfte.

Polizeieinsatz nach dem Macheten-Angriff in der Ulmer Friedenstraße . Foto: Alexander Kaya

Ebenfalls vor Gericht landete im August der "Horrorüberfall in Neu-Ulm", der sich bereits im Juli 2020 ereignete. Ein 81-Jähriger war im Stadtteil Gerlenhofen von drei Einbrechern in seinem Bett gefesselt, gewürgt und geschlagen worden. Eher zufällig kamen die Ermittler einem 37-Jährigen auf die Schliche. Für sechseinhalb Jahre muss der Georgier ins Gefängnis.

Rückblick: Prozess um Vergewaltigung in einer Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe Donau/Iller

Beschäftigt hat die Justiz in diesem Jahr unter anderem eine Vergewaltigung in einer Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe Donau/Iller. "Es war der größte Fehler meines Lebens", so der Beschuldigte. Das Landgericht Memmingen verurteilte den Mann Anfang Juni wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung zu fünf Jahren Haft. Nach einer Bombendrohung bei Galeria Kaufhof in Ulm wurde Anfang April ein 63-Jähriger zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt.

Ende Februar kam es am Bahnübergang in Gerlenhofen zu einem tödlichen Unfall. Ein 57-jähriger Radfahrer aus dem Kreis Neu-Ulm wurde von einem Zug erfasst. Weil im Oktober 2021 hier bereits eine 90-Jährige ums Leben kam, soll der Bahnübergang nun umgebaut werden. Geplante Fertigstellung: 2025. Ein weiterer Bahnunfall ereignete sich nur wenige Tage später, Anfang März in Senden. Dort verlor ein 14-Jähriger sein Leben, weil er einen herannahenden Zug nicht beachtet hatte. Auch hier entbrannte eine Debatte über den mit umfahrbaren Schranken gesicherten Übergang. Mittelfristig soll hier eine Unterführung für mehr Sicherheit sorgen.

Schwere Bahnunglücke 2022 bei Blaustein und in der Reuttier Straße in Neu-Ulm

Nicht tödliche, aber dennoch schwerwiegende Folgen hatten weitere Bahnunfälle in der Region. Ende Mai kollidierte ein Linienbus mit einem Zug bei Blaustein. Mehr als ein Dutzend Menschen werden verletzt, auch schwer. Ende Juli will ein 33-Jähriger in der Reuttier Straße in Neu-Ulm mit einem Kastenwagen in der Nacht die geschlossenen Schranken umfahren und wird vom Zug erfasst. Der Mann, der womöglich in einem berauschten Zustand gewesen sein soll, wird schwer verletzt.

Für Entsetzen und große Anteilnahme sorgte der tödliche Verkehrsunfall auf der B28 zwischen Neu-Ulm und Senden. Ein 28-Jähriger war mit einem PS-starken Auto einem 22-Jährigen aufgefahren, der auf der Stelle tot war. Die Einsatzkräfte hatten bei der Unfallaufnahme mit trauernden Angehörigen zu kämpfen. Zur Trauerfeier des Toten kamen 3500 Menschen. Tragisch endete auch ein Unfall im Mai bei Kirchberg an der Iller im Kreis Biberach. Dort kam eine 43 Jahre alte Mutter ums Leben. Ihre beiden zwölf und 15 Jahre alten Kinder, die mit im Auto unterwegs waren, wurden schwerstverletzt und mit Hubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Schwerer Verkehrsunfall bei Kirchberg an der Iller auf der Landesstraße 260 Richtungen Sinningen. Foto: Wilhelm Schmid Illertissen

Immer Sommer führte die enorme Hitze zu zahlreichen Flächenbränden. Zahlreiche Feuerwehren im gesamten Landkreis Neu-Ulm mussten ausrücken. In Neu-Ulm kam es im Starkfeld zu einem Großbrand, nachdem eine Frau ihr Auto, das schon Feuer gefangen hatte, mit ihrer Enkelin an Bord in einer Hofeinfahrt neben ein Haus abstellte. An die 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Feuerwehreinsatz bei einer Hochzeit in Illertissen

Es gab aber auch Einsätze, die eher zum Schmunzeln waren. So wurde die Feuerwehr Illertissen zu einem vermeintlichen Brand ins Vöhlinschloss alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei einer Hochzeit ein Luftballon den Alarm ausgelöst hatte. Der Feier tat das keinen Abbruch. Die Braut sagte später: "Wir dachten, die Stripper kommen". In Dietenheim kam es im Juli am Badesee zu einer "Heldentat". Passanten retteten einem 63-Jährigen, der leblos an der Wasseroberfläche mit Kopf nach unten schwamm, das Leben.

Beinahe wäre das Jahr 2022 auch einen Mord ausgekommen. Doch am 5. Dezember kommt es in Illerkirchberg zu einer tödlichen Messerattacke, die den Ort auch Wochen danach noch nicht zur Ruhe kommen lässt. Auf dem Weg zum Schulbus werden vor einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Eine 13-Jährige überlebt den Angriff, die 14 Jahre alte Ece S. stirbt später im Krankenhaus. Unter Tatverdacht steht ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea, der in der Unterkunft lebte. Ein Mitbewohner nimmt sich kurz nach dem Vorfall das Leben. Während der Ort trauert und unter Schock steht, wird der Tod des Mädchens politisch instrumentalisiert.