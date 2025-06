Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Wie erleben Sie getunte Fahrzeuge?

Bei schönem Wetter häufen sich die Verkehrsunfälle, ein wiederkehrendes Phänomen. Scheinbar können es die Menschen nicht erwarten, möglichst schnell an ihre Ausflugsziele zu gelangen. In den vergangenen Wochen kam es in der Region jedoch zu besonders schweren Zusammenstößen mit Schwerverletzten und Toten. Auffallend dabei, dass mehrfach getunte Fahrzeuge involviert waren. In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wie erleben Sie getunte Fahrzeuge?

