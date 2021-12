Stau nach Unfall auf A7 bei Ballendorf: Autofahrer schwer verletzt

Auf der A7 hat sich am Morgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein 36-Jähriger wurde schwer verletzt. Es bildete sich ein Stau.

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen auf der A7 bei Ballendorf (Alb-Donau-Kreis) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Unachtsamkeit zu dem Unfall geführt. Auf der Autobahn bildete sich ein Stau.

Kurz vor 4 Uhr fuhr der 36-Jährige mit seinem Fiat-Kleinlaster in Richtung Würzburg. Auf Höhe Ballendorf fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit einem vorausfahrenden Sattelzug in das Heck. Dabei verletzte er sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu Behinderungen auf der A7. Der Verkehr konnte über den Standstreifen geleitet werden. (AZ)