Schwerer Unfall auf der A8: Geisterfahrer rast in Lkw

Auf der A8 ist ein Geisterfahrer in einen Lkw gerast. Der alkoholisierte Autofahrer überlebte schwer verletzt, für einen Hund kam jede Rettung zu spät.

Auf der A8 ist es in Baden-Württemberg am späten Mittwochabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Autofahrer fuhr gegen 22.05 Uhr in falscher Richtung am Albaufstieg zwischen den Anschlussstellen Merklingen und Mühlhausen auf die Autobahn und wurde zum Geisterfahrer. Das legen die bisherigen Ermittlungen der Polizei nahe.

Wenig später raste er in der Nähe des Ortes Mühlhausen im Täle in einen entgegenkommenden Lkw. Der Mann wurde schwer verletzt, genau wie die vier Hunde, die mit ihm im Auto waren. Für einen kam jede Hilfe zu spät.

Unfall auf A8: Geisterfahrer war alkoholisiert

Bei dem Aufprall wurde der Autofahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Wagen befreien. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Auch die vier Hunde konnten aus dem Unfallwagen befreit werden. Einer verstarb allerdings noch am Unfallort.

Laut der Polizei hatte der Geisterfahrer "deutlich unter Alkoholeinwirkung" gestanden. Im Auto fanden die Beamten eine fast leere Whiskey-Flasche und mindestens eine Bierdose. Der Führerschein des Autofahrers wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Polizisten hatten außerdem eine Blutentnahme angeordnet.

Baden-Württemberg: Hoher Sachschaden nach Geisterfahrer-Unfall

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15.000 Euro. Die A8 musste in Richtung Ulm beziehungsweise München zeitweise komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau in einer Länge von mehreren Kilometern. Es dauerte etwa drei Stunden, bis der Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Wie viel Alkohol der Geisterfahrer im Blut hatte, war zunächst unklar. Ebenso, ob die drei überlebenden Hunde allesamt außer Lebensgefahr sind.