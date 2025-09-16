Icon Menü
Unfall auf der A8 bei Ulm/Elchingen: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Elchingen

Unfall auf der A8: Bei Spurwechsel auf der Autobahn werden zwei Menschen verletzt

Bei einem Unfall am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen werden zwei Autofahrer verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall auf der A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen sind zwei Autos zusammengestoßen.
    Bei einem Unfall auf der A8 am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen sind zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez, dpa (Symbolbild)

    Zwei Menschen sind am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der A8 verletzt worden. Laut Polizei wechselte ein Autofahrer gegen 15.30 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm/Elchingen von der linken auf die mittlere Spur. Noch bevor der Fahrstreifenwechsel abgeschlossen war, schob sich ein nachfolgender Fahrer links vorbei und touchierte dabei die begrenzende Betongleitwand. Durch die Kollision verlor der 48-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß darauf mit einem Pkw zusammen, der sich auf der mittleren Spur befand, so die Polizei. Dieses Fahrzeug drehte sich und kam von der Fahrbahn ab.

    Die Verkehrspolizei Günzburg schätzt den Sachschaden auf mehr als 10.000 Euro

    Der 75-jährige Fahrer dieses Autos wurde ebenso leicht verletzt wie der Unfallverursacher. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Währenddessen und durch die Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsstörungen in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Feuerwehr Langenau unterstützte bei der Verkehrslenkung. (AZ)

