Unfall auf der A8: Spanngurt auf der Autobahn verursacht großen Schaden

Ulm

Spanngurt auf der Autobahn verursacht großen Schaden

Ein Seat-Fahrer ist über den Gurt auf der A8 gefahren – sein Auto wurde beschädigt.
    |
    |
    |
    Die Polizei räumte den Gurt von der Fahrbahn.
    Die Polizei räumte den Gurt von der Fahrbahn. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Am Montag ist ein Auto auf der A8 bei Ulm über einen Spanngurt gefahren. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte ihn zwischen den Anschlussstellen Ulm-Ost und Ulm-West in Fahrtrichtung Stuttgart verloren.

    Kurz nach 7 Uhr überfuhr der Seat-Fahrer den auf dem linken Fahrstreifen liegenden Gurt. Dabei wurde sein Auto beschädigt und es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Seine Fahrt konnte der Fahrer fortsetzen. Die Polizei räumte den Gurt von der Fahrbahn und beseitigte die Gefahrenstelle. (AZ)

