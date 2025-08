Unfall auf der Autobahn: 18-Jähriger kommt bei Regen auf der A7 ins Schleudern

Auf der A7 Richtung Kassel auf Höhe Neu-Ulm hat ein 18-Jähriger am späten Samstagnachmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und ist mit seinem Fahrzeug nach rechts gegen die Leitplanke geschleudert. Laut Polizei war er bei Regen und auf nasser Fahrbahn zu schnell unterwegs. Nach der Kollision mit der Leitplanke blieb das Auto auf dem Seitenstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Der 18-jährige Fahrer und sein Beifahrer bleiben bei dem Unfall unverletzt

Der 18-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg schätzen den Sachschaden am Auto auf etwa 5000 Euro und den Sachschaden an der Leitplanke auf 4000 Euro. Den jungen Fahrer erwarten nun ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. (AZ)