Auto landet auf Leitplanke: B10-Unfall sorgt für Stau

Auf der B10 in Ulm kam es zu einem Unfall. Ein Lkw schob ein Auto auf die Leitplanke. Die B10 musste gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau.

Auf dem Hindenburgring in Ulm hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch musste die B10 in Fahrtrichtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Folge waren Stau und Beeinträchtigungen im Verkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll ein Laster gegen 8.15 Uhr ein Auto gestreift haben. Der Wagen drehte sich anschließend, fuhr gegen die Leitplanke und wurde in der Folge vom Laster auf die Leitplanke geschoben. Der Laster soll danach auch noch die Fahrzeugfront des Autos überrollt haben.

Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Die Folge war ein Rückstau und Behinderungen im Verkehr. (AZ)