Unfall auf der B311 führt zu hohem Schaden und zur Sperrung der Straße

Ein 59-Jähriger war am Dienstag um 14 Uhr auf der B311 von Donaurieden in Richtung Ehingen unterwegs. Wohl wegen eines technischen Defekts blieb der Mercedes-Fahrer als Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand stehen. Als der Mann das Fahrzeug startete, kam es zu einer ruckartigen Bewegung. Dadurch geriet er auf die Fahrbahn.

Eine ebenfalls in Richtung Ehingen fahrende Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr bremsen und prallte in das Heck des Mercedes. Die 48-Jährige kam aus Richtung der B30 und war gerade dabei, auf die B311 einzufahren. Durch die Kollision lösten bei beiden Autos die Airbags aus. Beide Fahrende sowie die 40-jährige Beifahrerin im Peugeot erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen in Kliniken. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos.

Die Polizei Ehingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf insgesamt 15.000 Euro. Die Feuerwehr Oberdischingen war mit mehreren Fahrzeugen und 19 Personen im Einsatz und richtete eine Umleitung ein. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr aus Richtung Ehingen bei Oberdischingen in Richtung Ersingen umgeleitet werden. Der Verkehr aus Ulm konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 15.20 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die B311 wieder frei befahrbar. (AZ)