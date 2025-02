Unfall auf der B311: Tesla und Audi komplett zerstört

Zwei Autos sind bei einem Abbiegemanöver am Ulmer Kuhbergring am Freitagabend zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden dabei zerstört.

Kurz nach 19.30 Uhr fuhr die Lenkerin eines Tesla auf der Bundesstraße B 311. Sie wollte auf der Gemarkung Einsingen, von Erbach kommend, nach links in den Kuhbergring einfahren. Hierbei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten Audi. Der Fahrer des Audi versuchte noch erfolglos, den drohenden Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver zu verhindern.

Beide Autos wurden bei der Kollision so erheblich beschädigt, dass wirtschaftliche Totalschäden entstanden. Der Schaden am Tesla wurde auf circa 50.000 Euro, der Schaden am Audi A3 auf rund 30.000 Euro beziffert. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer des Audi A3 bereits vor dem Unfall auffällig mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Ausnutzung zweier Fahrstreifen mitten auf der Straße unterwegs gewesen sein soll. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0731/1883812. (AZ)