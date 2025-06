Auto überschlägt sich, Fahrerin verletzt: Polizei sucht nach Unfall auf Reuttier Straße bestimmten Autofahrer

Auf der Staatsstraße 2029, der verlängerten Reuttier Straße in Neu-Ulm, ist es auf Höhe des Schlüsselhofs am Donnerstagmorgen zu einem Unfall gekommen. Eine 39-Jährige wurde dabei nach Angaben der Polizei mittelschwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Frau, die aus Richtung Reutti kam, gegen 8.15 Uhr einen vorausfahrenden Bus überholen. Weil sie wohl die Entfernung zu einem entgegenkommenden Fahrzeug falsch einschätzte, sei sie nach links ausgewichen. Die Autofahrerin kam links von der Fahrbahn ab und riss mit ihrem Wagen erst ein Verkehrszeichen um, bevor sie in die Hecke eines Wohngrundstücks prallte. Die teilweise massiven Bäume wurden abgerissen, der Mercedes wurde dadurch abrupt abgebremst und ausgehoben. Schließlich landete der Pkw auf dem Dach liegend auf dem Gehweg zwischen der Reuttier Straße und dem Grundstück. Um die verletzte Fahrerin schonend aus ihrem Fahrzeug zu befreien, entschieden der Notarzt und die Neu-Ulmer Feuerwehr in enger Absprache, die Fahrertüre herauszutrennen. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppwagen musste das Auto bergen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro. Während der Rettungsarbeiten war die Reuttier Straße etwa 20 Minuten voll gesperrt.

Das Fahrzeug, das der Frau während des Überholvorgangs aus Richtung Neu-Ulm entgegenkam, hielt laut Polizei kurz an der Unfallstelle an, entfernte sich jedoch anschließend, ohne Angaben zur Person zu machen. Die Polizei bittet den oder die bislang unbekannte(n) Fahrzeugführer(in) sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)