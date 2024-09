Tragischer Verkehrsunfall: 31-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Burlafingen

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag bei Burlafingen. Ein 31-jähriger Motorradfahrer verlor dabei sein Leben.

Nach den Ermittlungen der Polizei war kurz nach 16 Uhr eine Gruppe von vier Motorradfahrern von Burlafingen in Richtung Steinheim unterwegs. Unmittelbar nach der Brücke über die Bundesstraße 10 kam ihnen ein Anhängergespann entgegen, dessen Fahrer nach links auf die B10 in Richtung A7 abbiegen wollte. Offenbar nahm der Autofahrer die entgegenkommenden Motorradfahrer nicht wahr und bog ab. Der Motorradfahrer prallte heftig in die hintere rechte Türe und wurde von seinem Motorrad geschleudert, schließlich kam er unter dem Anhänger des Abbiegers zum Liegen.

Unfall mit Motorrad bei Burlafinden: Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle

Ersthelfer und Unfallzeugen versuchten sofort, den Motorradfahrer wiederzubeleben, Feuerwehr und Rettungsdienst setzten die Maßnahmen fort. Auch zwei Notärzte konnten wegen der Schwere der Verletzungen das Leben des Mannes nicht mehr retten, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Mehrere Notfallseelsorger sind an die Unfallstelle gekommen, um den Unfallzeugen und Einsatzkräften zu helfen, das Erlebte besser zu verarbeiten. Die Feuerwehr sperrte die Staatsstraße im Bereich der Unfallstelle, ein Sachverständiger für Unfallanalytik sicherte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Spuren. Abschleppwagen mussten die Unfallfahrzeuge bergen, die Straße war für rund drei Stunden voll gesperrt.