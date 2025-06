Unfall endet tödlich: Autofahrer kommt von der Straße ab und stirbt

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Reichenbach im Täle (Landkreis Göppingen) ist ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Wie die Polizei mitteilt, war der 66-Jährige gegen 8 Uhr mit seinem Peugeot auf der L1218 unterwegs. Er befuhr die Straße von Schlat in Richtung Reichenbach im Täle. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er an der Böschung entlang gerutscht war, kam der Renault auf der Fahrbahn zum Stehen.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kann eine medizinische Ursache beim Fahrer nicht ausgeschlossen werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der 66-Jährige kurz darauf in einer Klinik.

Zur Unfallaufnahme musste die Landstraße bis etwa 11 Uhr gesperrt werden. Der Schaden am Auto wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die etwas zum Unfallhergang berichten können, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden. (AZ)