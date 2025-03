52-Jähriger stürzt betrunken mit E-Bike und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz mit seinem E-Bike am Mittwoch bei Staig (Alb-Donau-Kreis) hat sich ein 52-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war der Mann deutlich alkoholisiert.

Laut Polizeibericht meldete ein Zeuge kurz vor 22 Uhr den verletzten Mann in Staig-Harthausen. Der lag in der Harthauser Straße auf dem Gehweg unter einem Zaun. Daneben lag sein Pedelec, mit dem er wohl gestürzt war. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei der anschließenden Überprüfung in der Klinik stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Offenbar war er deswegen von seinem Rad gestürzt. Der 52-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen. An seinem Pedelec entstand wohl kein Schaden, heißt es. (AZ)