Unfall in Senden: Auto erfasst Motorrad, Fahrerin wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, in Senden ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein Autofahrer in der Hauptstraße auf Höhe eines Seniorenheims aus einer Parkbucht ausparken. In dem Moment sei die Motorradfahrerin vorbeigefahren. Die Person am Steuer des Autos habe das Motorrad aber wohl nicht wahrgenommen und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die Person im Auto blieb unverletzt.

Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Die Fahrbahn war während des Rettungseinsatz und der Unfallaufnahme gesperrt. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.