Kind rennt über die Straße und wird von Auto erfasst

Bei einem Unfall am Dienstag in Achstetten ist ein acht Jahre altes Mädchen leicht verletzt worden. Es war von einem Auto erfasst worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 35-Jähriger gegen 16 Uhr mit einem Transporter der Marke Ford in der Unterholzheimer Straße in Richtung Unterholzheim. Der Fahrer nahm im Kurvenbereich ein Schulkind wahr, das auf dem linken Gehweg lief. Unerwartet sei die Achtjährige auf die Fahrbahn getreten und in Richtung Paradiesstraße gerannt. Der Fahrer des Ford konnte nicht mehr bremsen und erfasste das Kind mit dem linken Radlauf des Transporters.

Durch den Unfall erlitt das Mädchen leichte Verletzungen. Die Mutter suchte mit der Leichtverletzten im Anschluss an die Unfallaufnahme selbständig einen Arzt auf. An dem Transporter entstand wohl kein Schaden, heißt es. Die Polizei Laupheim (Telefon: 07392/96300) ermittelt nun und sucht Zeugen. (AZ)