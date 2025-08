28-Jährige kracht mit Auto gegen Hauswand

Bei einem Unfall am frühen Sonntagmorgen in Allmendingen-Pfraunstetten ist eine 28-Jährige mit einem Auto gegen eine Hauswand geprallt. Die Frau soll alkoholisiert gewesen sein.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 5.45 Uhr. Die 28-Jährige war mit ihrem Ford in der Dorfstraße unterwegs. Da sie wohl aufgrund ihrer Alkoholisierung einen Sekundenschlaf erlitt, kam sie nach links von der Straße ab und prallte gegen die Hauswand. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. In einem Krankenhaus musste die 28-Jährige eine Blutprobe abgeben. Die wird nun ausgewertet und soll zeigen, wie viel Alkohol die Frau intus hatte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden am BMW wird auf 8000 Euro geschätzt, der am Gebäude auf rund 10.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. (AZ)