Kind wird von Auto erfasst und beim Unfall leicht verletzt

In Ehingen ist am Dienstagmorgen ein Kind an einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst und dadurch leicht verletzt worden. Das neunjährige Mädchen wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 38 Jahre alte Mercedes-Fahrerin um kurz vor 8 Uhr auf der Spitalstraße in Richtung Biberacher Straße unterwegs. Auf Höhe der Hopfenstraße überquerte zu dieser Zeit die Neunjährige den dortigen Fußgängerüberweg.

Vor dem Fußgängerüberweg befand sich laut Polizei ein verkehrsbedingt wartendes Auto. Durch den wartenden Linksabbieger sei der 38-Jährigen die Sicht auf den Fußgängerüberweg erschwert gewesen, heißt es. Beim Überfahren des Zebrastreifens erfasste die Fahrerin das Mädchen von der Seite, das die Straße bereits über die Hälfte überquert hatte. Die 38-Jährige sieht nun einer Anzeige entgegen. (AZ)