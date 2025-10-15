Unfall: Milchlaster kippt um und verliert 1000 Liter Milch

Ein Milchlaster ist am Dienstag in Staig umgekippt und hat etwa 1000 Liter Milch verloren. Wie die Polizei mitteilt, war ein 26-Jähriger gegen 13.40 Uhr mit einem Mercedes-Lkw auf der K7362 in Richtung Staig unterwegs. Als ihm ein weiterer Lkw auf der Straße zwischen Steinberg und Dorndorf entgegenkam, schätzte er die Situation wohl falsch ein und kam nach rechts in den Grünstreifen. Dadurch kippte der Milchlaster nach rechts um.

Nach dem Unfall liefen etwa 1000 Liter Milch aus, berichtet die Polizei. Eine Mitarbeiterin des Landratsamts sei vor Ort gekommen, um eine Gefährdung für die Umwelt zu überprüfen. Diese war nicht gegeben, heißt es. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden auf etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)