Unfall in Thalfingen: Auto überschlägt sich und landet auf dem Dach

Ein Dacia ist am Dienstagmittag im Elchinger Ortsteil Thalfingen von einem anderen Auto so unglücklich gerammt worden, dass er auf dem Dach landete. Zwei Autofahrer wurden dabei verletzt.

Gegen 12.20 Uhr fuhr eine 54-jährige BMW-Fahrerin vom Parkplatz eines Discounters auf die Industriestraße ein. Dabei übersah sie eine von links kommenden Dacia. Der 57-jährige Dacia-Fahrer versuchte noch durch eine Ausweichbewegung den Unfall zu verhindern, doch das Auto wurde vom BMW in die Beifahrerseite gerammt. Dadurch überschlug sich der Dacia und blieb entgegen seiner ursprünglichen Fahrtrichtung auf dem Dach liegen. Der Dacia-Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und die Feuerwehr alarmieren.

Die Thalfinger Feuerwehr war schnell vor Ort, da sich ihr Gerätehaus auf dem Nachbargrundstück befindet. Zwei Rettungswagen und ein Notarzt versorgten die beteiligten Autofahrer, die beide alleine in ihren Fahrzeugen waren. Die BMW-Fahrerin wollte nach einer ambulanten Versorgung an der Unfallstelle bleiben, der Dacia-Fahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Neu-Ulm nahm den Unfall auf, ein Abschleppwagen musste den Dacia bergen. Die Feuerwehr Thalfingen sicherte die Unfallstelle ab, band ausgelaufene Flüssigkeiten ab und reinigte die Fahrbahn, dazu sperrte sie die Industriestraße für rund eineinhalb Stunden.