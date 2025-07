Mann fährt mit drei Promille mehrfach gegen einen Baum

Mehrfach ist ein betrunkener Mann mit seinem Auto vorwärts gegen einen Baum gefahren. Der 62-Jährige habe auf einem Parkplatz in der Schorndorfer Straße in Uhingen (Kreis Göppingen) am Donnerstag, gegen 18 Uhr, versucht, auszuparken, teilte die Polizei mit. Erst nach mehreren Versuchen sei es dem Fahrer des Opel gelungen, den Rückwärtsgang einzulegen. Zeugen riefen die Polizei, als das Auto schließlich in Schlangenlinien davonfuhr.

Beamte fanden den 62-Jährigen unverletzt zu Hause vor - auch seinen beschädigten Wagen. Ein Atemalkoholtest ergab etwa drei Promille, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten beschlagnahmten demnach den Führerschein des Mannes. Ihn erwarte nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (dpa/AZ)