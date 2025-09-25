Icon Menü
Unfall in Ulm: Beim Stau auf der B30 kracht es gleich zweimal

Ulm

Beim Stau auf der B30 kracht es gleich zweimal

Zwei Fahrer mussten nach dem Unfall ins Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 16.000 Euro geschätzt.
    Zwei Autos mussten nach dem Unfall bei Donaustetten abgeschleppt werden.
    Zwei Autos mussten nach dem Unfall bei Donaustetten abgeschleppt werden. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Auffahrunfall am Stauende ist es am Mittwoch auf der B30 bei Ulm gekommen. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt.

    Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Kia in Richtung Ulm. Aufgrund eines Staus musste er laut Polizei auf Höhe Donaustetten stark abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger – der VW Fahrer hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten und fuhr dem Kia leicht in das Heck.

    Zuletzt kam noch eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin. Auch sie hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand und fuhr dem VW hinten auf. Die beiden 24-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der VW und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. (AZ)

