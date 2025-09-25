Beim Stau auf der B30 kracht es gleich zweimal

Zu einem Auffahrunfall am Stauende ist es am Mittwoch auf der B30 bei Ulm gekommen. Drei Autos waren in den Unfall verwickelt.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Kia in Richtung Ulm. Aufgrund eines Staus musste er laut Polizei auf Höhe Donaustetten stark abbremsen. Hinter ihm fuhr ein 24-Jähriger – der VW Fahrer hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten und fuhr dem Kia leicht in das Heck.

Zuletzt kam noch eine 24-jährige Hyundai-Fahrerin. Auch sie hatte keinen ausreichenden Sicherheitsabstand und fuhr dem VW hinten auf. Die beiden 24-Jährigen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der VW und der Hyundai mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt. (AZ)