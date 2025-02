Kollision auf B311: Betrunkener gerät auf Gegenfahrbahn

Zwei Personen sind am Freitagabend bei einem Unfall auf der B311 nahe Dellmensingen verletzt worden. Gegen 19 Uhr war dort ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes in Richtung der Anschlussstelle unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit dem BMW einer 33-Jährigen kollidierte. Wie sich herausstellte, hatte der Mann zuvor Alkohol getrunken.

Die 33-Jährige hatte noch gebremst, als sie den frontal auf sie zukommenden Wagen erkannte, doch der Aufprall war trotzdem heftig. Die Autos verkeilten sich ineinander, der Mercedes schob den BMW noch etwa 30 Meter weiter. Die Frau wurde schwer verletzt und in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Auch der 46 Jahre alte Mann erlitt bei dem Unfall Verletzungen, die einen Transport in eine Klinik notwendig machten, teilt die Polizei mit. Ein Alkoholtest zeigte bei ihm Werte deutlich über dem zulässigen Grenzwert an. Ihn erwarten nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und ein langes Fahrverbot. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.500 Euro. Die B 311 war bis zur endgültigen Reinigung durch eine Kehrmaschine um 22.40 Uhr voll gesperrt. (AZ)