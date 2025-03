Unfallflucht auf der B10: Die Polizei sucht Zeugen

Auf der B10 in Neu-Ulm, zwischen der Adenauerbrücke und dem Illerkanal, war am Samstag gegen 16.35 Uhr ein Autofahrer in Richtung Hittistetten unterwegs. Neben ihm fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen Pkw. Dieser wechselte plötzlich und ohne dies anzuzeigen ebenfalls auf den linken Fahrstreifen. Der Geschädigte bremste ab und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er die Mittelleitplanke. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht.

Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer mit seinem dunklen Auto fuhr einfach in Richtung Hittistetten weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verkehrsunfall oder den flüchtigen Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919311 in Verbindung zu setzen. (AZ)