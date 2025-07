Uni Ulm verabschiedet 800 Absolventinnen und Absolventen

Insgesamt fast 4000 Menschen kamen, darunter rund 800 Absolvierende. Das war die zweite Ausgabe der Akademischen Abschlussfeier der Uni Ulm auf dem Münsterplatz.

Es waren emotionale Momente unter dem höchsten Kirchturm der Welt, als am Freitagnachmittag rund 800 festlich gekleidete junge Menschen mit türkisfarbenen Schärpen um die Schultern und schwarzen Hüten auf den Köpfen auf den Münsterplatz einzogen. Ob Bachelor, Master oder Promotion: Sie alle haben ihren Abschluss in der Tasche und waren zusammengekommen, um das zu feiern. Nach der Premiere im vergangenen Jahr hat die Uni Ulm zum zweiten Mal die Akademische Abschlussfeier ausgerichtet, auf der alle Absolventinnen und Absolventen gemeinsam verabschiedet werden. Sie stand unter dem Motto „Mit Neugier und Leidenschaft die Welt gestalten“ und bildete erneut den Auftakt des Ulmer Schwörwochenendes.

Uni Ulm feiert

Uni-Präsident Professor Michael Weber erzählte, dass es bei ihm damals keine Abschlussfeier gab: „Man hat sein Zeugnis abgeholt und sich im Stillen gefreut.“ Umso mehr freue er sich über das Event im Herzen der Stadt „mit den besten Studierenden, die es gibt“. Im Gespräch mit Weber lobte der Ulmer Oberbürgermeister Martin Ansbacher die Kooperation zwischen Universität und Stadt. „Sie hat uns Wohlstand gebracht.“ An die Absolvierenden gerichtet sagte der OB: „Dass ihr heute hier seid, ist ein wunderschöner Anblick und ich hoffe, ihr seht das auch so.“ Er wünschte den jungen Leuten, „dass ihr Ulm in guter Erinnerung behaltet und den Ulm-Spirit in die Welt tragt“.

Die hüte fliegen auf dem Münsterplatz

Mit dem Projektchor „Prof-isorium“, in dem Lehrende gemeinsam mit Mitgliedern des Universitätschores sangen, wurde es nochmal emotional: Professorinnen und Professoren hatten neue Texte zu den Liedern „Die Gedanken sind frei“ und „We Are the Champions“ geschrieben, die sie an ihre ehemaligen Studierenden richteten. Zuletzt gratulierten Vertreterinnen und Vertreter aus allen vier Fakultäten den jungen Leuten, bevor es zum Höhepunkt der Feier kam: Nach einem Countdown warfen die Absolvierenden vor spektakulärer Kulisse ihre Hüte in den Himmel. (AZ)