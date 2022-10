Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B311: Autofahrerin übersieht Klein-Lkw

Die beiden Fahrzeugen stießen frontal frontal zusammen. Der Klein-Laster wurde von der Fahrbahn geschleudert. Die B311 war zeitweise voll gesperrt.

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der B311 nahe Unlingen im Landkreis Biberach schwer verletzt worden. Es entstand ein Schaden von circa 30.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Unlingen unterwegs. Auf Höhe eines Kieswerks wollte sie nach links in Richtung Möhringen abbiegen. Dabei übersah sie nach Polizeiangaben einen entgegenkommenden Klein-Lkw.

B311-Unfall bei Unlingen: Kleinlastwagen wird von der Fahrbahn geschleudert

Die beiden Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich frontal zusammen. Der VW Golf schleuderte über die Straße und kam entgegengesetzt der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Klein-Lkw schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kippte auf die Beifahrerseite.

Der 26-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sowie die Autofahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Schaden beträgt circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden. (AZ)