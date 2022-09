Unterelchingen

300 Jahre St. Michael: Jubiläumskonzert mit vielen Glanzpunkten

Lokal Timo Handschuh, ehemaliger Generalmusikdirektor des Ulmer Theaters, gibt mit Thomas Seitz und Sopranistin Ulrike Blessing ein Konzert zum Kirchenjubiläum.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Um es vorwegzunehmen: Kaum ein Soloinstrument passt besser in einen historischen Kirchenraum als die Trompete, wenn man gedanklich – und klanglich – 300 Jahre in der Zeit zurückreisen möchte. In eine Zeit, in der die Unterelchinger Kirche St. Michael errichtet wurde und in der die Trompete Inbegriff des Festlichen und des Königlichen war.

