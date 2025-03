Der KSV Unterelchingen zeigt sein neues Theaterstück

Die Theaterabteilung des KSV Unterelchingen zeigt im März ihr neues Stück „Wenn einer eine Reise tut“. Die Premiere (fast ausverkauft, wenige Resttickets) findet am Samstag, 15. März, um 19.30 Uhr statt. Am Premierenabend wird es einen Sektempfang geben. Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag ebenso gesorgt wie an der zweiten Samstagsvorstellung am 22. März um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 23. März, beginnt die Vorstellung um 15 Uhr. Dabei gibt es Kaffee und Kuchen. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Darum geht es in dem Theaterstück des KSV Unterelchingen

Und darum geht es in der Komödie: Die zwei langjährigen Feuerwehrkumpels Emil und Oswald gehen seit mehr als 20 Jahren in den „Kurlaub“ nach Bad Füssing. Dabei verweilen sie jedes Jahr in einem anderen Kurhaus, um dort einen sogenannten „Kurschatten“ aufzugabeln. Doch dieses Jahr haben sie die Rechnung nicht mit ihren Ehefrauen Helga und Betty gemacht. Nachdem die Schweine „abgeschafft“ wurden, möchten auch sie mal dringend Urlaub machen. Wo es schlussendlich hingeht und was dort alles passiert, erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer dann bei den Vorstellungen. (AZ)