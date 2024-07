Geschwister-Spaß am Schützensee wird zum Kampf um Leben und Tod

Es sollte offensichtlich Spaß sein. Doch dann ging es plötzlich um Leben und Tod. „Es war auf jeden ein schreckliches Erlebnis für alle Beteiligten“, sagt selbst der Polizeisprecher zu dem, was sich am Montagmittag am Schützensee in Elchingen zugetragen hat. Zwei Geschwister im Alter von zwölf und 14 Jahren tunkten sich gegenseitig. Auf einmal aber tauchte das Mädchen nicht mehr auf. Ersthelfer reagierten. Die 14-Jährige wurde reanimiert. Zu ihrem Gesundheitszustand kann die Polizei am Tag danach nicht viel mehr sagen. Das wichtigste aber: Mit einem „Ableben“, wie es der Polizeisprecher ausdrückt, sei nicht zu rechnen. Sie gilt als „schwer verletzt“.

