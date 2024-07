Jubiläumsbanner gestohlen: Feuerwehr gibt Dieben 48 Stunden Zeit

Es war heiß und schwül. Bei der Feuerwehr Unterelchingen ist man mit den Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum am vergangenen Wochenende aber dennoch sehr zufrieden. „Das ist wirklich sehr erfolgreich gelaufen“, sagt Philipp Nichols, der Vorsitzende des Feuerwehrvereins. Allerdings gibt es einen Wermutstropfen: Das Jubiläumsbanner, das unweit des Feuerwehrhauses an einem Bauzaun aufgehängt war, ist verschwunden. Dem oder den mutmaßlichen Dieben aber will die Feuerwehr eine Chance geben.

Nichols ist wegen des Verschwindens nicht wirklich sauer oder wütend, sagt er. Vielmehr sei er verwundert. „Vielleicht haben wir Fans und es hat es sich jemand im Wohnzimmer aufgehängt“, scherzt der Vereinsvorsitzende. Grundsätzlich aber finde er die Aktion „nicht so cool“. Denn: Auf dem fehlenden Banner ist die aktuelle Gesamtfeuerwehr abgebildet, daneben hing beziehungsweise hängt noch immer am Bauzaun das Banner der Feuerwehr-Mannschaft vor 50 Jahren, das anlässlich des 100-jährigen Jubiläums angefertigt wurde. „Beide gehören zusammen“, sagt Nichols. „Es fehlt jetzt auf jeden Fall was.“

Icon Galerie 54 Bilder Bei über 30 Grad wurde der Geburtstag der Feuerwehr Unterelchingen gefeiert. In ganz Bayern wurden 1874 durch königlichen Erlass über 500 Freiwillige Feuerwehren gegründet. Auch die im Elchinger Ortsteil. Das sind die schönsten Bilder.

Mit Vandalismus, dass beispielsweise jemand mit einer Zigarette ein Loch im Banner hinterlässt, damit habe er vielleicht noch gerechnet. Warum es aber jemand komplett mit nach Hause nimmt, könne er sich nicht erklären. „Warum wurde nicht auch das alte mitgenommen?“, fragt er sich. Für eine womöglich humorvoll gemeinte Entführung gebe es derzeit keine Hinweise. Eine Lösegeldforderung für Bier, Leberkäse oder Ähnliches sei bislang zumindest nicht eingegangen.

Verschwunden sei das Bauzaunbanner in der Nacht von Montag auf Dienstag. Über Facebook und Instagram hat die Feuerwehr am Dienstagabend einen Aufruf gestartet. Sie wollen dem oder den Tätern nun 48 Stunden Zeit geben, um sich bei der Feuerwehr zu melden, oder das Banner zurückzubringen. Sollte das nicht passieren, beabsichtigen sie die Polizei einzuschalten.