Elchingen

vor 34 Min.

Von Kaffeesahne bis Joghurt: Sie liefern das Werkzeug für die Verpackungen

Plus Auf den ersten Blick ist die Firma Hoeise & Span Werkzeugbau in Elchingen eher unscheinbar. Ein Rundgang mit Gründer Hermann Span zeigt eindrucksvoll, wo das Unternehmen überall Spuren hinterlässt.

Von Oliver Helmstädter

Manchmal führt Hermann Schulklassen durch das 1985 von ihm und Georg Hoeise gegründete Unternehmen, das im Untertitel die Beschreibung Werkzeugbau trägt. "Hammer machen wir nicht", muss Span dann die Schülerschaft oftmals enttäuschen. Dafür Werkzeuge der anderen Art.

Es zischt, dampft und quietscht an allen Ecken und Enden auf den 1200 Quadratmetern bei Hoeise & Span in der Nersinger Straße in Unterelchingen. Fräs-, Schleif-, Bohr- und Drahterodiermaschinen verrichten ihr Werk - gesteuert von insgesamt 20 Mitarbeitenden in der Fertigung. "Präzise. Vom Anfang bis zum Schluss", so beschreibt Span den Kern des Unternehmens, das inzwischen sein Sohn Nico mit Georg Hoeise führt.

