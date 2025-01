Wallfahrtsgaststätte Matzenhofen: Ein Paradies auf Erden, in dem für alle die Türe offen steht

Astrid Weißenrieder war damals vor neun Jahren auf der Suche nach einem neuen Mittelpunkt ihres Lebens. Vom Bodensee aus hatte sie über einen Bekannten erfahren, dass die Wallfahrtsgaststätte in Matzenhofen neu verpachtet würde. „Es war regnerisch und kalt, als ich hier ankam, schmuddeliges Novemberwetter.“ So erinnert sie sich an ihre erste Begegnung mit diesem außergewöhnlichen Ort. An diesem Tag zeigte er sich von seiner rauen Seite, gerade so, als ob er der Aspirantin eine Prüfung auferlegen wollte. Würde sie einen Rückzieher machen ob der abweisenden Art des Empfangs? Die Wirtin in spe bestand diese – mutmaßlich himmlische – Probe.

