Zwei Schwerverletzte bei Unfall: Autos krachen frontal zusammen

Ein 60-Jähriger kracht mit seinem Wagen frontal ins Auto eines 25-Jährigen. Der junge Mann wird schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Montagabend bei Unterstadion im Alb-Donau-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Zwei Autos waren frontal zusammengekacht.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr auf der K7415. Ein 60-Jähriger war mit seinem Renault von Bettigkofen in Richtung Rottenacker unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 60-Jährige bei Unterstadion auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden VW einer 25-Jährigen frontal zusammen.

Ein ebenfalls aus Bettigkofen kommender 56-Jähriger erkannte die Unfallstelle zu spät. Er fuhr mit seinem Ford in den verunfallten Renault. Die Feuerwehren aus Ober- und Unterstadion sowie Munderkingen waren mit sieben Fahrzeugen und 50 Personen im Einsatz.

Der schwerverletzte Renault-Fahrer musste aus seinem Fahrzeug befreit werden. Rettungskräfte brachten den Mann ebenso wie die VW-Fahrerin in Kliniken. Der 56-Jähriger blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Renault auf 8000 Euro, am VW auf 10.000 Euro und am Ford auf 5000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Nach etwa drei Stunden war die Fahrbahn wieder für den Verkehr frei. (AZ)