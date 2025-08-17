Unwetter mit Starkregen lässt Keller und Garagen volllaufen: Feuerwehr im Dauereinsatz

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für den Samstagnachmittag vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel für den Raum Ulm und Neu-Ulm gewarnt. Und wie vor allem Menschen in Holzheim feststellen mussten: Es fiel einiges vom Himmel, beziehungsweise lief in den Keller. Nach Angaben der Feuerwehr Holzheim hätten eigene Messungen ergeben, dass es Niederschläge von bis zu 93 Liter pro Quadratmeter in nur 20 Minuten gab. Deutlich mehr als vom DWD vorhergesagt.

Achim Senser, der diensthabende Schichtführer bei der Integrierten Leitstelle Donau-Iller mit Sitz in Krumbach, berichtet von insgesamt 39 registrierten Einsätzen im Raum Neu-Ulm, die auf das Unwetter zurückzuführen sind. Was die örtlichen Feuerwehren darüber hinaus quasi auf Zuruf abarbeiten, ist darin nicht erfasst. Der Schwerpunkt sei in Holzheim gewesen. Jedoch habe auch in Finningen, Neuhausen und teilweise in Pfaffenhofen die Feuerwehr ausrücken müssen.

Vollgelaufene Keller vor allem in Holzheim: Um 17.15 Uhr ging der erste Notruf ein

Um 17.15 Uhr sei der erste Notruf eingegangen. Danach seien „quasi minütlich“ Meldungen eingegangen. Überwiegend waren es laut Senser vollgelaufene Keller. Bei Straß wurde die Silheimer Straße überflutet. Hier hätten Kräfte der Feuerwehr Straß Kanalschächte geöffnet und sauber gemacht, damit das Wasser wieder abfließen kann.

Die Feuerwehr Holzheim berichtet bei Facebook von allein insgesamt 40 Einsatzstellen. Die Mannschaften beider Feuerwehren (Neuhausen und Holzheim) seien knapp vier Stunden im Dauereinsatz gewesen. „Ein großer Dank geht an die Freiwillige Feuerwehr Senden, welche uns tatkräftig mit Personal, Material und Logistik unterstützte. Ebenso bedanken wir uns bei der Hausmetzgerei Unsöld für die Verpflegung nach den Einsätzen.“

Aufgrund des Unwetters hat nach Rücksprache mit dem Kreisbrandrat in Neu-Ulm die sogenannte Kreiseinsatzzentrale ihren Dienst aufgenommen. Senser berichtet, dass von dort aus die Einsätze in den betreffenden Gebieten verteilt wurden. Die Kreiseinsatzzentrale sei bis etwa 20 Uhr im Dienst gewesen. Auch in der Leitstelle war aufgrund der Unwetterwarnung der Stufe 3 das Personal aufgestockt worden. Weil gerade eigentlich Schichtwechsel anstand, sei der Tagdienst in „minimalem Umfang“ länger geblieben.

DFB-Pokalspiel FV Illertissen gegen 1. FC Nürnberg wegen Unwetter unterbrochen

Das Unwetter zu spüren bekamen auch Fans wie Spieler beim DFB-Pokalspiel des FV Illertissen gegen den 1. FC Nürnberg. Die Partie, die der FVI überraschend im Elfmeterschießen für sich entschied, musste kurzzeitig unterbrochen werden. Es scheint klassisches Pokalwetter in Illertissen zu sein. Bereits das DFB-Pokalspiel des FVI gegen Fortuna Düsseldorf vor zwei Jahren musste ebenfalls wegen Unwetters unterbrochen werden.

Der DWD hatte vor wiederholten Gewittern von Nordwesten her gewarnt. Laut den Prognosen wurde heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde erwartet. Auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h sowie Hagel mit Korngrößen um die vier Zentimeter galten als möglich. Der Hagel blieb zwar aus, dafür fiel aber deutlich mehr Regen vom Himmel.