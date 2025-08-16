Unwetterwarnung für Raum Ulm: Schwere Gewitter mit tischtennisballgroßem Hagel erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Samstagnachmittag vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen und Hagel für den Raum Ulm und Neu-Ulm gewarnt. Nach Angaben des DWD ziehen von Nordwesten wiederholt Gewitter auf. Dabei kann es zu heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 40 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde kommen. Auch schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h sowie Hagel mit Korngrößen um die vier Zentimeter (entspricht einem Tischtennisball) sind möglich.

Es bestehe laut DWD „Gefahr für Leib und Leben“ durch Blitzschlag, vereinzelt umstürzende Bäume, herabstürzende Gegenstände oder rasche Überflutungen von Straßen/Unterführungen und Kellern. Zudem könne es zu Aquaplaning kommen. Auch Erdrutsche seien möglich. Es wird unter anderem empfohlen, einen Aufenthalt im Freien sowie in Gewässern zu vermeiden oder Schutz zu suchen. (AZ)