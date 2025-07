Uraufführung im Roxy: Tanzperformance „Worlds Within“ erzählt von der Einsamkeit in der Masse

Zwei Jahre lang haben Alba Pérez Gonzáles, Tänzerin im Ballett des Theaters Ulm, und der Ulmer Komponist und Medienkünstler Julian Moldering an ihrer Performance „Worlds Within“ gearbeitet, die nun im Roxy uraufgeführt wurde. Getanzt wurde sie von Alba Pérez Gonzáles selbst und von ihren Compagnie-Kollegen Carmen Vázques Marfil, Gabriel Mathéo Bellucci und Casey Hess: ein schroffer, starker Kontrast zwischen empfundener Gefühlswelt und dem Leben in der zunehmend digitalisierten Gesellschaft.

Der Mensch ist innerlich allein

Man fühlt sich an das Gedrängel in öffentlichen Verkehrsmitteln, vielleicht auch an einer Bushaltestelle erinnert: Da wird durchaus auch ein Ellbogen eingesetzt, um weiterzukommen, und der Mensch hat mit dem Menschen neben ihm nichts zu tun. Die Uhr läuft, das Smartphone wird genützt in verschiedenen Funktionen. Im Dunkel leuchten die Visuals von Julian Moldering und illustrieren die Szenerie, die der Tanz beschreibt, man hört das Murmeln einer Vielzahl von Stimmen. Das Individuum in der Masse, doch innerlich allein. Szenenweise treten im Hintergrund Humanoiden auf, die Frage danach, was in der Informationsflut dieser Welt wahr ist und was nicht, wird gestellt.

Die Innenwelt ist dagegen eine ganz andere, mit starken Emotionen von Einsamkeit, mit Sehnsüchten, die sich in den Farben der Visuals und den Bewegungen spiegeln. Am Ende, im Sturm, finden die vier Akteure die Lösung aus der Einsamkeit in dieser Gesellschaft, sie finden als kleine Gruppe und als Zweier-Beziehungen zusammen. Der Mensch lebt aus seinen Emotionen. Das ist fesselnd – und sollte wiederholt werden.