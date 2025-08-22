Uraufführung in Kunstinstallation: Kunstverein Ulm lädt zu spannender Matinée

Ob es so etwas schon einmal gegeben hat im Schuhhaussaal des Ulmer Kunstvereins oder ob das die erste Welturaufführung ist, die in den historischen Räumen stattfindet, kann Perkussionist Jürgen Grözinger nicht sicher sagen. Gut möglich, dass das in den vergangenen Jahrhunderten hier schon mal vorgekommen ist. Diesen Sonntag gibt es auf jeden Fall eine echte Uraufführung, sogar der besonderen Art. Grözinger spielt am Sonntagvormittag inmitten der Ausstellung der süddeutschen Künstlerin Johanna Knöpfle auf deren Werk „Gnadenbrot“.

Franziska Wolfinger

89073 Ulm

Kunstinstallation