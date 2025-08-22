Icon Menü
Uraufführung in Kunstinstallation: Kunstverein Ulm lädt zu spannender Matinée

Ulm

Die Ausstellung „Mutabor“ der schwäbischen Künstlerin Johanna Knöpfle wird zum Konzertsaal. Perkussionist Jürgen Grözinger macht ihr Werk zum Instrument.
Von Franziska Wolfinger
    Das Spiel auf dem „Gnadenbrot“ bedeutet für Jürgen Grözinger auch vollen Körpereinsatz. Künstlerin Johanna Knöpfle, die das Werk geschaffen hat, verfolgt die Konzertprobe gespannt.
    Das Spiel auf dem „Gnadenbrot“ bedeutet für Jürgen Grözinger auch vollen Körpereinsatz. Künstlerin Johanna Knöpfle, die das Werk geschaffen hat, verfolgt die Konzertprobe gespannt. Foto: Franziska Wolfinger

    Ob es so etwas schon einmal gegeben hat im Schuhhaussaal des Ulmer Kunstvereins oder ob das die erste Welturaufführung ist, die in den historischen Räumen stattfindet, kann Perkussionist Jürgen Grözinger nicht sicher sagen. Gut möglich, dass das in den vergangenen Jahrhunderten hier schon mal vorgekommen ist. Diesen Sonntag gibt es auf jeden Fall eine echte Uraufführung, sogar der besonderen Art. Grözinger spielt am Sonntagvormittag inmitten der Ausstellung der süddeutschen Künstlerin Johanna Knöpfle auf deren Werk „Gnadenbrot“.

