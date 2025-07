Stromausfall in Roggenburg, Pfaffenhofen und Weißenhorn: Das ist über die Ursache bekannt

Licht, Fernseher, Kühlschrank, Internet - plötzlich ging am Mittwochabend kurzzeitig nichts mehr. In Roggenburg, Weißenhorn und Pfaffenhofen an der Roth ist in zahlreichen Haushalten der Strom ausgefallen. Die Störung trat um kurz vor 21 Uhr auf, wie der Betreiber Verteilnetze Energie Weißenhorn (VNEW) am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Gegen 22.30 Uhr sei das Problem behoben gewesen, heißt es. Ein Großteil der Stromkunden soll bereits nach einer Stunde wieder versorgt gewesen sein.

