Unfall: 62-Jähriger stürzt betrunken vom E-Scooter und verletzt sich schwer

Ein Mann stürzt mit seinem E-Scooter und zieht sich schwere Verletzungen zu. Es besteht der Verdacht, dass er betrunken war.

Schwere Verletzung hat ein 62-Jähriger am Mittwoch bei einem Unfall in Uttenweiler (Kreis Biberach) erlitten. Er war nach Angaben der Polizei in betrunkenem Zustand von einem E-Scooter gestürzt.

Gegen 22.35 Uhr sei der 62-Jährige mit seinem E-Scooter in der Ortsstraße unterwegs gewesen. Der Fahrer habe im Verlauf der Fahrt von der Straße auf den Gehweg wechseln wollen. Hierbei stürzte er vom E-Scooter und verletzte sich schwer. Einen Helm trug der 62-Jährige laut Polizei nicht. Rettungskräfte brachten den Verletzten in eine umliegende Klinik. Polizistinnen und Polizisten des Verkehrsdienst Laupheim nahmen den Unfall auf.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen könnte der Mann alkoholisiert gewesen sein. Aufgrund der Verletzungen war jedoch ein Atemalkoholtest nicht möglich. Ein Arzt nahm dem 62-Jährigen deshalb Blut ab. Das soll jetzt ausgewertet werden und Aufschluss darüber geben, wie viel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Den 62-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)