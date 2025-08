Erfolgreicher Abschluss des Geschäftsjahres 2024: UWS Ulm verbessert Wohnraumsituation und investiert in Zukunft

Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) schließt das Geschäftsjahr 2024 in schwierigem Umfeld erfolgreich ab. Die UWS hat zum Jahresende 2024 einen Bestand von 7.571 eigenen Wohnungen mit güntiger Miete bewirtschaftet.

Die Fluktuationsrate ist laut Geschäftsbericht erneut gesunken und beträgt jetzt historisch niedrige 5,2 Prozent. Eine niedrige Fluktuation sei dabei stets ein wichtiger Indikator für einen angespannten Wohnungsmarkt und eine geringe Mobilität im Mietermarkt. Die durchschnittliche Miete der UWS-Wohnungen beträgt 6,95 Euro pro Quadratmeter und liegt damit über 20 Prozent unter dem Ulmer Mietspiegel. Die UWS bietet im gesamten Ulmer Stadtgebiet Wohnraum zu bezahlbaren Mieten an und leistet so nach eigenen Angaben einen Beitrag zur sozialen Stabilität und Ausgewogenheit in den Wohnquartieren in Ulm.

UWS Ulm und Ulmer Heimstätte

Im vergangenen Geschäftsjahr wurden 95 Wohnungen fertiggestellt. Die Bauvorhaben Weinberg-Carré und Dichterviertel, beides Gemeinschaftsprojekte mit der Genossenschaft Ulmer Heimstätte wurden an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben. Die 4-gruppige KiTa im Dichterviertel wurde ebenfalls an den Betreiber übergeben und hat ein neues Angebot im Stadtteil geschaffen. Zum Jahresende 2024 waren bei der UWS 139 Neubauwohnungen im Bau. In die im Bau befindlichen Objekte wird eine weitere Kindertagesstätte integriert. Der Neubau der Ortsverwaltung Ulm-Unterweiler mit sieben zusätzlichen Wohnungen ist ebenfalls im Bau und soll 2026 fertiggestellt werden. Insgesamt wurden 21,6 Millionen Euro in die Instandsetzung und Modernisierung des Wohnungsbestandes investiert. Schwerpunkte waren Maßnahmen zum Klimaschutz und die Erhöhung der Wohnqualität. (AZ)